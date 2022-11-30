Рогов сообщил об отражении прорыва ВСУ под Ореховом Запорожской области

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили нападение ВСУ под городом Орехов.

"В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в результате неудачной попытки нападения Вооружённые силы Украины потеряли около 100 человек и 10 единиц бронетехники.

Ранее Рогов назвал вбросом украинских спецслужб информацию готовящемся уходе армии России с Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что российские военные не уйдут ни с Энергодара, ни с ЗАЭС.

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