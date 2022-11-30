Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Подберёзкин: США не смогут помочь Киеву создать надёжную систему ПВО
Автомобили Lada Granta с ABS давно закончились
Гундаров: Россия восстанавливает укрытия для подводных лодок внутри скал
Рыбаки в Ханты-Мансийске угостили рыбой лису, пытавшуюся украсть их улов
Столтенберг: Киеву нужно думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства
В Сети опубликовано видео "мощной" подготовки ВСУ инструкторами НАТО
Рогов: безвозвратные потери ВСУ — больше 200 тысяч человек
В городе Запорожье морги переполнены телами националистов и наёмников
Более двух сотен искусственных катков будут работать в Москве этой зимой

Рогов сообщил об отражении прорыва ВСУ под Ореховом Запорожской области

Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили нападение ВСУ под городом Орехов.

"В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в результате неудачной попытки нападения Вооружённые силы Украины потеряли около 100 человек и 10 единиц бронетехники.

Ранее Рогов назвал вбросом украинских спецслужб информацию готовящемся уходе армии России с Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что российские военные не уйдут ни с Энергодара, ни с ЗАЭС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Запорожскую АЭС готовятся оставить? Политолог: "такой вариант обсуждается"
Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт
Пассажирские самолёты без иллюминаторов набирают популярность
Рыбаки в Ханты-Мансийске угостили рыбой лису, пытавшуюся украсть их улов
Tagesspiegel: от визита Макрона в США зависит выживание Запада в борьбе с РФ
Столтенберг: Киеву нужно думать не о членстве в НАТО, а о сохранении государства
В Сети опубликовано видео "мощной" подготовки ВСУ инструкторами НАТО
Рогов: безвозвратные потери ВСУ — больше 200 тысяч человек
В городе Запорожье морги переполнены телами националистов и наёмников
Более двух сотен искусственных катков будут работать в Москве этой зимой
Газета 20 Minutos сообщила взрыве в посольстве Украины в Мадриде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников