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Комбат Фомченков: у российских военных на Украине много работы

Силовые структуры

По мнению вдохновителя и создателя батальона "Русский легион" или БАРС-13 Сергея Фомченкова, проводящаяся сегодня на Украине спецоперация давно уже вышла за первоначальные рамки, и переросла в нечто большее.

Комбат Фомченков: у российских военных на Украине много работы

Фомченков считает, что сейчас идёт ни много ни мало третья мировая война, потому что России на полях сражений приходится противостоять не только ВСУшникам, но также большого количеству иностранных наёмников и даже целым подразделениям из них.

"Против нас на поле боя уже не только граждане Украины, а вполне себе слаженные воинские подразделения Польши, Румынии. Не говоря уже о наёмниках со всего мира. А поставки вооружений и технических средств для ВСУ, обучение личного состава, обеспечение развединформацией со стороны стран НАТО имеет системный и массовый характер. Фактически ВСУ и приданные ей подразделения младших сателлитов НАТО действуют как ударная сила в большой войне против России, которая идёт не только на полях сражений, но и в экономике, политике, культуре", — сказал Фомченков в беседе с argumenti. ru.

Фомченков рассказал, что российским военным приходится всё время быть бдительными, потому что ВСУ постоянно пытаются идти в атаку, хотя и несут колоссальные потери.

Комбат напомнил, что на Украине уже было проведено несколько волн мобилизации, а вкупе с наёмниками, поляками, румынами и бесконечными поставками западного оружия — это серьёзная сила, так что работы по её ликвидации у ВС РФ ещё более чем достаточно.

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"США напрямую участвуют в войне на Украине"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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