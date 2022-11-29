Фомченков: родным не надо беспокоиться, если боец в зоне СВО не выходит на связь

По мнению комбата "Русского легиона" Сергея Фомченкова, родным лучше не "дёргать" понапрасну своих отцов, сыновей, мужей и братьев, участвующих в спецоперации на Украине, если на то нет веской причины.

Комбат подчеркнул, что если родные не получают новостей о своём мобилизованном, это означает, что с ним всё в порядке. Военный добавил, что плохие вести, как правило, поступают к родственникам раненых или погибших сразу.

"Если, не дай Бог, случится что-то плохое, новость долетит очень быстро. Если новостей нет, то значит, что, скорее всего, всё хорошо", — сказал Фомченков в беседе с "Царьградом".

Фомченков добавил, что если боец долго не выходит на связь с родными, пугаться не стоит, потому что связь есть далеко не везде, и для совершения звонков мобилизованным приходится искать подходящие места. По словам комбата, командование всегда ищет возможности, чтобы солдаты могли связаться с семьёй, но в полевых условиях это получается редко.

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