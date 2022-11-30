Ходаковский раскритиковал снайперское вооружение войск ВС РФ в СВО на Украине

Боевые действия в ходе СВО показали ограниченность возможностей использования снайперов на передовой. Во время конференции "Огарковские чтения", организованной Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал об этом.

"Такого понятия как "снайпер" — нет. Есть либо снайперская пара, либо группа. Снайпер должен быть оснащён всеми современными технологическими средствами. То, что мы сейчас имеем в войсках, не подходит для современной снайперской работы. Наши боеприпасы… СВД не соответствуют современной потребности, потому что качество прицельного огня оставляет желать лучшего. Дальность максимум 300-500 метров", — сказал он.

Эксперт отметил, что на подготовку снайперов нужны месяцы, если не годы. Кроме того, отсутствует дальнобойное оружие и специальные боеприпасы к нему. Ходаковский сообщил, что сейчас важно уметь стрелять с дистанции более тысячи метров, а средств для этого нет.

"Если раньше можно было приблизиться к противнику, замаскировавшись, то теперь (тепловизионная) техника противника в любом случае обнаружит бойца. После этого по нему будет нанесён огонь миномётами", — отметил он.

Ходаковский заявил о важности снайперов, которые были в годы Великой Отечественной войны. Даже специалист среднего уровня способен остановить наступление противника.