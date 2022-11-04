Снайпер Берич: сербы, боснийцы и хорваты сражаются за Россию на Украине

На Украине против нацизма в рядах российской армии хотят сражаться всё больше иностранцев, заявил офицер армии ДНР, сербский снайпер с позывным "Деки" Дэн Берич.

По словам офицера, несмотря на конфликт между Хорватией и Сербией бойцы из эти стран встали плечом к плечу на защиту России.

"Сейчас попросили помочь с организацией иностранцев. Президент России дал указ с начала СВО, чтобы иностранцы приезжали и подписывали контракт с Минобороны и начали воевать на нашей стороне. Сейчас только сербы, боснийцы и хорваты (в бою. — Прим. ред.)", — цитирует снайпера SM.News.

Как подчеркнул Берич, очень много желающих вступить в ряды ВС РФ из Сербии. По словам снайпера, некоторые сербы "любят Россию больше", чем собственную страну.