Зеленский заявил, что конфликт на Украине завершится, когда этого захочет Россия

Владимир Зеленский объяснил, что, по его мнению, может заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине.

Президент Украины озвучил два варианта окончания СВО.

"В….* закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Россия", — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что РФ может заставить отступить чувство одиночества.

"Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, осталась в изоляции и не имеет партнёров", — выразил своё мнение глава Незалежной.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что российская армия не бросает попыток наступать по нескольким направлениям.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.