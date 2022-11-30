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Силовые структуры

Владимир Зеленский объяснил, что, по его мнению, может заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине.

Президент Украины озвучил два варианта окончания СВО.

"В….* закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Россия", — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что РФ может заставить отступить чувство одиночества.

"Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, осталась в изоляции и не имеет партнёров", — выразил своё мнение глава Незалежной.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что российская армия не бросает попыток наступать по нескольким направлениям.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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