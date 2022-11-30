Владимир Зеленский объяснил, что, по его мнению, может заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине.
Президент Украины озвучил два варианта окончания СВО.
"В….* закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Россия", — сказал украинский лидер.
Зеленский считает, что РФ может заставить отступить чувство одиночества.
"Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба, осталась в изоляции и не имеет партнёров", — выразил своё мнение глава Незалежной.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что российская армия не бросает попыток наступать по нескольким направлениям.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.