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Зеленский пригрозил РФ: "Готовим ещё более мощное противодействие, чем сейчас"

Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал о том, какие первоочередные проблемы волнуют Ставку Украины.

Зеленский пригрозил РФ: "Готовим ещё более мощное противодействие, чем сейчас"

Президент Украины объяснил, что состоялось очередное заседание верховного командования страны.

"Главные вопросы — Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожская область, Херсонщина, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница", — перечислил украинский лидер обсуждаемые в ходе совещания вопросы.

Зеленский отметил, что руководство Украины пытается предугадать действия России.

"Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие — ещё более мощное противодействие, чем сейчас", — сказал глава Незалежной в своём вечернем обращении к нации.

Отдельно Зеленский коснулся темы восстановления энергосистемы Украины. Он подчеркнул, что украинцы имеют право знать правду о состоянии объектов энергетической инфраструктуры.

"Должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность", — отметил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине завершится, когда этого захочет Россия.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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