Владимир Зеленский рассказал о том, какие первоочередные проблемы волнуют Ставку Украины.
Президент Украины объяснил, что состоялось очередное заседание верховного командования страны.
"Главные вопросы — Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожская область, Херсонщина, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница", — перечислил украинский лидер обсуждаемые в ходе совещания вопросы.
Зеленский отметил, что руководство Украины пытается предугадать действия России.
"Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие — ещё более мощное противодействие, чем сейчас", — сказал глава Незалежной в своём вечернем обращении к нации.
Отдельно Зеленский коснулся темы восстановления энергосистемы Украины. Он подчеркнул, что украинцы имеют право знать правду о состоянии объектов энергетической инфраструктуры.
"Должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должна быть справедливость и понятность", — отметил президент Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине завершится, когда этого захочет Россия.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.