Марочко: армия Украины испытывает нехватку снарядов из-за уничтожения складов

Ракетные удары РФ по складам с украинскими снарядами спровоцировали дефицит боеприпасов у Вооружённых сил Украины (ВСУ), следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, сейчас украинские солдаты экономно относятся к оставшимся боеприпасам. В интервью ТАСС он также отметил, что ещё одной проблемой ВСУ стали сбои с поставками оборудования.

"Регулярное уничтожение складов ракетно-артиллерийского вооружения заставляет украинские формирования экономить боеприпасы", — указал Марочко.

Кроме того, он подчеркнул, что на фоне дефицита боеприпасов боевики ВСУ стали реже наносить удары по гражданской инфраструктуре Луганской Народной Республики. Националисты лишь выборочно бьют по позициям ВС РФ и Народных милиций ЛДНР, заключил офицер.

Ранее Марочко сообщил, что украинское командование пытается прикрыть Купянское и Краснолиманское направления элитными бригадами ВСУ.