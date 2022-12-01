Российские военные добились огневого контроля над всеми основными дорогами на Артёмовском направлении, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Игоря Кимаковского.
По его словам, ситуация в этой зоне боёв полностью находится в руках армии РФ. Кроме того, он отметил, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) приходится всё время перемещаться и совершать различные манёвры по полям.
"На Артёмовском направлении более существенное продвижение, мы здесь уже полностью контролируем ситуацию", — подчеркнул Кимаковский.
Как пояснил советник врио главы ДНР, националисты отводят свою тяжёлую технику с этого направления. Он добавил, что соответствующую информацию подтверждают российские разведчики.
Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о планах РФ выйти на дорогу Горловка — Артёмовск и перекрыть снабжение ВСУ в этом районе.
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