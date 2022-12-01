Кимаковский: ВС России существенно продвинулись на Артёмовском направлении

Российские военные добились огневого контроля над всеми основными дорогами на Артёмовском направлении, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Игоря Кимаковского.

По его словам, ситуация в этой зоне боёв полностью находится в руках армии РФ. Кроме того, он отметил, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) приходится всё время перемещаться и совершать различные манёвры по полям.

"На Артёмовском направлении более существенное продвижение, мы здесь уже полностью контролируем ситуацию", — подчеркнул Кимаковский.

Как пояснил советник врио главы ДНР, националисты отводят свою тяжёлую технику с этого направления. Он добавил, что соответствующую информацию подтверждают российские разведчики.

Ранее врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о планах РФ выйти на дорогу Горловка — Артёмовск и перекрыть снабжение ВСУ в этом районе.