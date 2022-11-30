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Пушилин заявил о планах армии России перекрыть снабжение ВСУ в районе Артёмовска

Силовые структуры

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря освобождению населённых пунктов Андреевка, Перше Травня и Курдюмовка российские войска смогут выйти на трассу Горловка — Артёмовск и перекрыть пути снабжения ВСУ.

Пушилин заявил о планах армии России перекрыть снабжение ВСУ в районе Артёмовска

"Населённые пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артёмовска. Эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже Курдюмовки, противник там оказывает еще сопротивление, появляется выход уже на артёмовскую трассу. Соответственно — перекрываются пути снабжения основной украинской группировки", — сообщил Пушилин.

Противник понимал всё это, поэтому и оказывал серьёзное сопротивление в боях за эти населённые пункты, отметил руководитель Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что армия России освободила Курдюмовку и взяла под контроль дорогу, которая ведёт в Артёмовск (Бахмут).

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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