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Медведев: армия России последовательно достигает поставленных Путиным целей

Силовые структуры

Российская армия продолжает постепенно достигать целей спецоперации, которые были поставлены лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Медведев: армия России последовательно достигает поставленных Путиным целей

Во время традиционного приёма граждан, приуроченного к 21-летию партии, политик подчеркнул: представители "Единой России" активно вовлечены в работу, которая организована в освобождённых от националистов населённых пунктах.

"Вооружённые силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигая целей, которые были поставлены президентом", — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot с инструкторами Североатлантического альянса станут законной целью российской армии на Украине.

Он также призвал НАТО "покаяться" и перестать снабжать оружием режим украинского президента Владимира Зеленского.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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