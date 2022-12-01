Российская армия продолжает постепенно достигать целей спецоперации, которые были поставлены лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Во время традиционного приёма граждан, приуроченного к 21-летию партии, политик подчеркнул: представители "Единой России" активно вовлечены в работу, которая организована в освобождённых от националистов населённых пунктах.
"Вооружённые силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигая целей, которые были поставлены президентом", — подчеркнул Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot с инструкторами Североатлантического альянса станут законной целью российской армии на Украине.
Он также призвал НАТО "покаяться" и перестать снабжать оружием режим украинского президента Владимира Зеленского.
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