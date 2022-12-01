Подоляк пригрозил Кремлю арестами, конфискациями, компенсациями и репарациями

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Европа и США, вопреки ожиданиям Кремля, не устали от помощи Украине.

Подоляк отметил, что Запад выразил свою твёрдую позицию по отношению к Украине.

"Запад четко дал понять: за в….*, развязанную против Европы, будет платить только Россия", — сказал украинский политик.

Помощник Зеленского уверен, что надежды Кремля не оправдались, так как европейские налогоплательщики поддержали политический курс, направленный на помощь Украине.

Подоляк объяснил, чем будет платить Россия за конфликт в Незалежной.

"Сегодня — арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра — репарациями", — пригрозил советник офиса президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ готовит ещё более мощное противодействие.

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