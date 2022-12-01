Столтенберг: задача НАТО — не допустить выход боевых действий за пределы Украины

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс должен не допустить распространение конфликта на Украине на другие территории.

"Задача НАТО — поддержать Киев и предотвратить столкновение вне страны", — отметил чиновник, передаёт ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул: альянс постоянно напоминает России, что тот способен обеспечивать безопасность всех членов объединения. По словам Столтенберга, НАТО нельзя называть стороной конфликта.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что альянс и Вашингтон являются прямыми участниками столкновения на Украине.