Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс должен не допустить распространение конфликта на Украине на другие территории.
"Задача НАТО — поддержать Киев и предотвратить столкновение вне страны", — отметил чиновник, передаёт ТАСС.
Вместе с этим он подчеркнул: альянс постоянно напоминает России, что тот способен обеспечивать безопасность всех членов объединения. По словам Столтенберга, НАТО нельзя называть стороной конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что альянс и Вашингтон являются прямыми участниками столкновения на Украине.
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