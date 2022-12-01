Руководитель МИД России Сергей Лавров обвинил Вашингтон и военно-политический блок НАТО в участии в конфликте Москвы и Киева на Украине.
Как объяснил министр во время брифинга, Запад не только отправляет в эту страну технику, но и тренирует солдат ВСУ. Учебные центры находятся в Британии, ФРГ, Италии и других странах, отметил глава внешнеполитического ведомства.
"США и НАТО участвуют напрямую (в столкновении РФ и Украины. — Прим. ред.)", — подчеркнул Лавров.
Ранее бывший президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что российская армия последовательно достигает поставленных лидером нашей страны Владимиром Путиным целей.
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