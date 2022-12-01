Генерал-лейтенант Гурулёв: ВСУ выдохлись на данном этапе СВО, инициатива у ВС РФ

Депутат Госдумы, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулёв выделяет несколько основных новостей среди последних. Одна из них — группировки около границ Белоруссии и Украины, которые разворачивает Европа. Такими действиями они показывают, что готовятся к "полномасштабной войне". Но Россия должна опередить Европу в этом, чтобы не дать навредить на территориях от Северного Ледовитого океана до Чёрного моря, отмечает Гурулёв.

"Сегодня в рамках специальной военной операции фронт стабилизировался, инициатива перешла к нам, давайте правду говорить. В войсках наших уже нет разницы, кто мобилизованный, кто контрактник, кто доброволец, сегодня они все воины, достойно выполняющие боевые задачи. Сегодняшние успехи радуют, дают перспективу к тому, чтобы мы могли подготовить основные резервы, которые находятся в тылу, их нормально оснастить, накопить запасы средств поражения к дальнейшим действиям", — сообщает генерал-лейтенант.

Также Гурулёв полагает, что в ближайшем будущем территория ДНР будет освобождена. В Марьинке идёт наступление, задачи просчитаны правильно, а потерь среди ВС РФ практически нет, сообщает депутат.

Кроме того, противник на данном этапе спецоперации выдохся. Войска украинской армии не знают, куда им двинуться дальше: под Артёмовск (Бахмут) или оставаться у Сватово и Кременной. Полторы тысячи иностранных наёмников, которые прибыли в зону СВО, едва ли чем-то помогут ВСУ, так как у них цель — заработать деньги, а не отдать жизни за Украину, заключил Гурулёв.