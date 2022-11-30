Пушилин: ВС РФ продолжают продвижение в населённом пункте Марьинка

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинформировал о том, что в Марьинке российские войска продолжают продвигаться вглубь населённого пункта, идут городские бои.

"Населённый пункт практически полностью разрушен. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", — сказал он эфире "Первого канала".

По словам главы ДНР, российские подразделения не забывают и об эвакуации мирного населения, однако массово это произойдёт после полного освобождения посёлка.

Ранее мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине взяли под свой контроль населённый пункт Курдюмовку.

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