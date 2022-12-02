Марочко: офицеры ВСУ в Артёмовске паникуют из-за отсутствия приказа об эвакуации

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске серьёзно обеспокоено отсутствием директивы по эвакуации. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Положение украинской армии в виду успехов российских войск в районе Артёмовска ухудшается с каждым днем, отметил офицер.

"На данный момент есть все обоснования для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населённого пункта в более безопасное место. Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава", — написал Марочко в своём Telegram-канале.