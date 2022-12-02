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ВСУ готовы уходить из Артёмовска — "потери колоссальны"

Силовые структуры » Министерство обороны

Командование ВСУ дало добро на оставление Артёмовска. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР.

ВСУ готовы уходить из Артёмовска — "потери колоссальны"

"Нам стало известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации", — сообщил военный, добавив, что сейчас украинские командиры "на месте" ждут отмашки от Киева.

По его словам, среди старшего офицерского состава отряда ВСУ, "держащего" Артёмовск, "наблюдаются панические настроения". Причина — затянувшееся ожидание приказа оставить город.

И их можно понять, поскольку, как сказал командир одного из подразделений ВСУ Петро Кюзюк, в телефонном интервью NV:

"Людские потери колоссальны. Мы даже не считаем тела" (цитата ТГ Прямой эфир).

Впрочем, хотя приказа из Киева всё ещё не поступило, местные жители сообщают, сегодня из Артёмовска в направлении Часов Яра двигалось много танков. Раньше, пишут, ехали наоборот сторону Артемовска. 

"Это может косвенно говорить о том, что Киев отводит часть подразделений, выстраивая новый рубеж обороны на трассе, ведущей в Константиновку", предполагает автор Telegram-канала "Асфальт".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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