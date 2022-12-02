Гросси: вопрос о безопасности ЗАЭС может быть решён до конца года

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что к концу 2022 года будет решён вопрос о безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Есть конкретное предложение по обеспечению безопасности Запорожья, и был достигнут значительный прогресс", — приводит его слова газета la Repubblica.

По словам главы МАГАТЭ, во время его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, обе стороны пришли к взаимопониманию в главных принципах.

"Первый из них — это прийти к соглашению о том, чтобы не обстреливать АЭС и не стрелять с её территории. Второй — это признание того, что МАГАТЭ представляет собой единственно возможный путь для выхода из сложившейся ситуации", — отметил он.

Ранее генеральный директор "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что среди сотрудников ЗАЭС, которые лишились пропусков на объект, были люди, осуществлявшие наводки под удары Вооружённых сил Украины.

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