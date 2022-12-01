"Росэнергоатом": среди сотрудников Запорожской АЭС выявлены наводчики ВСУ

Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые лишились пропусков на объект, были люди, осуществлявшие наводки под удары Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По его словам, блокировка пропусков позволит обеспечить безопасность станции. При этом он уточнил, что данная мера применена лишь к нескольким сотрудникам ЗАЭС.

"Среди них были и те, кто осуществлял наводки под удары артиллерии ВСУ", — пояснил Карчаа в эфире "Первого канала".

Как отметил представитель "Росэнергоатома", руководство РФ не допустит деструктивных настроений, саботажей и политических перфомансов на атомной электростанции. Кроме того, он подчеркнул: порядка 2500 прежних работников ЗАЭС пошли на подписание трудовых договоров с российской стороной.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что киевский режим готовится к захвату ЗАЭС.