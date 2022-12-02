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Поддубный: взятие Курдюмовки ВС РФ позволит перерезать дороги ВСУ у Артёмовска

Силовые структуры

Согласно сообщению Минобороны РФ, посёлок городского типа Курдюмовка в ДНР перешёл под контроль российских военных. Взятие данного населённого пункта имеет важное значение для армии РФ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Он заявил, что данный успех российский войск позволил артиллерии взять под контроль все дороги, ведущие из Артёмовска. Теряя территории, живую силу и технику, командование ВСУ перебрасывает силы под город со второй линии обороны.

Контроль Курдюмовки и прилегающих высот позволит армии РФ поражать пути снабжения группировки ВСУ на Артёмовском направлении, в том числе в районах Часового Яра и Константиновки.

"Всё это обламывает снабжение ВСУ, усложняет им вывоз своих раненых, коих за последние дни в Артёмовск доставляют сотнями", — объяснил военкор.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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