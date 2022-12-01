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Минобороны: Курдюмовка перешла под контроль российских военных

Силовые структуры

Согласно сообщению Минобороны РФ, посёлок городского типа Курдюмовка в ДНР перешёл под контроль российских военных.

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — доложили в Минобороны.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Курдюмовки под контроль ВС РФ поможет остановить снабжение ВСУ, которое идёт по трассе Горловка-Артёмовск. Как отметил Пушилин, по причине стратегической важности этого района ВСУ до последнего пытались его удержать, оказывая российским военным "ожесточённое сопротивление".

Днём ранее, 30 ноября, в ведомстве сообщили об освобождении населённых пунктов Андреевка и Перше Травня, расположенных в ДНР.

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Украина пытается раздавить ДНР?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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