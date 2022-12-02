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Рогов: Украина наращивает группировку на Запорожском направлении

Силовые структуры

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что армия Украины наращивает группировку на подконтрольной Киеву части региона.

Рогов: Украина наращивает группировку на Запорожском направлении

"Командование ВСУ пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию оборону и наши позиции", — отметил чиновник, слова которого передаёт РИА Новости.

По мнению политика, Вооружённые силы Российской Федерации готовы отражать любые атаки. Также Рогов указал на возведение фортификационных сооружений.

Как подчеркнул собеседник издания, ВСУ сконцентрировали на Запорожском направлении множество артиллерии. В Никополе Днепропетровской области создали украинскую тактическую группу "Сич", добавил чиновник. По его словам, она начнёт наступать при сухой погоде.

Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки замедлилось из-за ударов армии РФ по инфраструктуре в районе Кривого Рога.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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