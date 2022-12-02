Советник Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что главной составляющей текущего военного конфликта является информационная война, потому как от этого зависит финансовая, дипломатическая и военная помощь.
"По мнению западных экспертов в этой области, Украина выиграла информационную войну на четвёртые сутки полномасштабного вторжения", — приводит его слова NEVZOROV TV.
По словам советника ОП, именно информационная пропаганда повлияла на мнение мировых лидеров, в следствие чего были введены санкции в отношении России, а также поставки вооружения.
Ранее Арестович назвал число погибших украинских военных с момента начала СВО составляет немногим более 10 тысяч человек.
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