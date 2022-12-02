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Арестович: в конфликте на Украине верхним контуром является информационная война

Силовые структуры

Советник Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что главной составляющей текущего военного конфликта  является информационная война, потому как от этого зависит финансовая, дипломатическая и военная помощь.

"По мнению западных экспертов в этой области, Украина выиграла информационную войну на четвёртые сутки полномасштабного вторжения", — приводит его слова NEVZOROV TV.

По словам советника ОП, именно информационная пропаганда повлияла на мнение мировых лидеров, в следствие чего были введены санкции в отношении России, а также поставки вооружения.

Ранее Арестович назвал число погибших украинских военных с момента начала СВО составляет немногим более 10 тысяч человек.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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