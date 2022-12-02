В процессе освобождения населённого пункта Курдюмовка российскими войсками было ликвидировано более 60 бойцов ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Помимо этого было ликвидировано шесть украинских бронемашин и три танка.
"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что также были поражены семь пунктов управления ВСУ, находящиеся в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.