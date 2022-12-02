Минобороны: в ходе взятия Курдюмовки было ликвидировано более 60 бойцов ВСУ

В процессе освобождения населённого пункта Курдюмовка российскими войсками было ликвидировано более 60 бойцов ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Помимо этого было ликвидировано шесть украинских бронемашин и три танка.

"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что также были поражены семь пунктов управления ВСУ, находящиеся в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.