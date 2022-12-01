Военные РФ уничтожили в зоне СВО майора Главного управления разведки Украины

Российскими военными в зоне спецоперации уничтожен майор Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Артём Присяжнюк. Об этом написал военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале в четверг.

О том, где именно и при каких обстоятельствах это произошло, репортёр пока не сообщает.

Ранее также появилась информация об уничтожении на Украине одного из основателей так называемого "Иностранного легиона" Гастона Бессона. Однако позже его сослуживцы заявили, что он не был убит на фронте, а умер в Хорватии от цирроза печени.

Болезнь стала следствием хронического алкоголизма, который усугубился в бытность нахождения Бессона на Украине, добавили они.