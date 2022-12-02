В Часовом Яре в ДНР был поражён пункт размещения иностранных наёмников

В населённом пункте Часов Яр в ДНР российскими войсками был поражён пункт временного размещения иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, было нанесено огневое поражение 78-ми артиллерийскими подразделениям ВСУ, находящимся на своих огневых позициях, добавили в ведомстве.

"Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184-х районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики", — значится в сводке Минобороны.

Также под ударом оказались семь пунктов управления ВСУ в Запорожской, Харьковской областях и в ДНР.