В населённом пункте Часов Яр в ДНР российскими войсками был поражён пункт временного размещения иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Помимо этого, было нанесено огневое поражение 78-ми артиллерийскими подразделениям ВСУ, находящимся на своих огневых позициях, добавили в ведомстве.
"Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184-х районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики", — значится в сводке Минобороны.
Также под ударом оказались семь пунктов управления ВСУ в Запорожской, Харьковской областях и в ДНР.
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