Балицкий опроверг слухи о сдаче Полога: "Фантазии Киева"

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал ложью информацию, распространяемую украинскими СМИ, о том, что ВСУ якобы захватили город Полог.

"Проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют ложную информацию, что якобы город Пологи захвачен ВСУ, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей, что в Запорожской области нет света и воды", — отметил Балицкий.

Он назвал эти данные ложью и фантазиями, которые тиражирует "пропагандистская машина" Украины для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и посеять панику среди местного населения.

Балицкий призвал жителей Запорожской области не читать средства массовой информации Украины. Он заверил людей, что границы региона находятся под надёжной защитой.

Ранее Балицкий допустил исключил эвакуацию жителей региона в том случае, если им будет угрожать опасность.