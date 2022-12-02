На границе с Украиной белорусские пограничники 1 декабря выявили очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом пишет издание EADaily.
В Госпогранкомитете Белоруссии опубликовал видеоролик с обнаруженным дроном-разведчиком. Беспилотник завис на высоте около 300 метров над пунктом пропуска Мокраны.
Аппарат направлялся в тыл белорусской территории со стороны Украины, он был принудительно посажен с применением радиоэлектронного оружия, объяснили в ведомстве.
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