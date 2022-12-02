Карасёв: в ближайшие две недели произойдёт решающая битва

Москва и Киев готовы к наступательным действиям: Украине через Мелитополь и Бердянск необходим выход к Азовскому морю, а России — освобождение Донбасса.

Об этом сообщил политолог из Киева Вадим Карасёв.

По его словам, Украина и Россия будут планировать решающие перед наступающим годом военные операции, чтобы вырвать "по максимуму" территорию.

"У нас главная задача — это удар на Запорожском направлении, Мелитопольском. Запорожская АЭС, Мелитополь, выход к Бердянску и разрезать военную российскую группировку южную и северную. А во-вторых, выход к Азовскому морю. А затем уже можно ставить задачу уже более конкретно по Крыму", — отметил русофоб.

У РФ к декабрю уже подготовлены мобилизованные и их якобы непременно будут бросать в наступление, подчеркнул Карасёв. Поэтому будут активные действия, поскольку погода позволяет, грязь, а у ВСУ мало техники на гусеничном ходу.

"Думаю, с пятого по двадцатое будут решающие две недели", — подытожил Карасёв.