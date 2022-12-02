Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кирби: Байден готов к диалогу с Путиным, но не прямо сейчас
Мария Шукшина о Бузовой: "На Донбасс поехала поселфиться"
Войска ВС РФ пресекли попытку ВСУ перебросить резервы через Купянск
Военные ВСУ жалуются на обстрелы позиций войсками ВС РФ в Херсоне
Пригожин вспомнил Евгения Нужина, говоря о коварных врагах России
Травматолог: при падении на лёд человек часто получает только ушибы
WarGonzo: в составе войск ВСУ появился националистический батальон "Башкорт"
Кирби: со стороны Зеленского не заметно готовности к переговорам
Эпидемиолог Зверев: россиянам не грозит вспышка лихорадки Эбола

Карасёв: в ближайшие две недели произойдёт решающая битва

Силовые структуры

Москва и Киев готовы к наступательным действиям: Украине через Мелитополь и Бердянск необходим выход к Азовскому морю, а России — освобождение Донбасса.

Карасёв: в ближайшие две недели произойдёт решающая битва

Об этом сообщил политолог из Киева Вадим Карасёв.

По его словам, Украина и Россия будут планировать решающие перед наступающим годом военные операции, чтобы вырвать "по максимуму" территорию.

"У нас главная задача — это удар на Запорожском направлении, Мелитопольском. Запорожская АЭС, Мелитополь, выход к Бердянску и разрезать военную российскую группировку южную и северную. А во-вторых, выход к Азовскому морю. А затем уже можно ставить задачу уже более конкретно по Крыму", — отметил русофоб.

У РФ к декабрю уже подготовлены мобилизованные и их якобы непременно будут бросать в наступление, подчеркнул Карасёв. Поэтому будут активные действия, поскольку погода позволяет, грязь, а у ВСУ мало техники на гусеничном ходу.

"Думаю, с пятого по двадцатое будут решающие две недели", — подытожил Карасёв.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией

Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.

Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
NDP: власти Польши готовят население к апокалипсису в случае войны с Россией
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией Анжела Якубовская Польша опозорилась и увековечила свой позор на маленькой бумажке Сергей Лебедев Знак зодиака 2 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Коц предрёк украинской армии серьёзные проблемы с поставками западных вооружений
Марочко: офицеры ВСУ в Артёмовске паникуют из-за отсутствия приказа об эвакуации
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Последние материалы
Военные ВСУ жалуются на обстрелы позиций войсками ВС РФ в Херсоне
Мало помогаете Украине: Болгарию не примут в Шенгенскую зону
Травматолог: при падении на лёд человек часто получает только ушибы
WarGonzo: в составе войск ВСУ появился националистический батальон "Башкорт"
Кирби: со стороны Зеленского не заметно готовности к переговорам
Эпидемиолог Зверев: россиянам не грозит вспышка лихорадки Эбола
Кардиолог Иормарк: бег в умеренном темпе зимой полезнее, чем летом
FT: странам ЕС удалось договориться о потолке цен на нефть из РФ
Немецкий депутат: "Северный поток-2" должен быть открыт для импорта газа
Военный аналитик Герасимов: "Россия поднимается, Европа разваливается"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников