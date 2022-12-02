Мощные взрывы гремят в Запорожье, по вражеским объектам наносятся удары

В ночь на 3 декабря в городе Запорожье гремят мощные взрывы.

По вражеским объектам наносятся удары, сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

"В эти минуты привычная бавовна в Запорожье — объекты укровермахта принимают удары ВКС России", — пишет в Telegram-канале военкор.

Также взрывы в Никополе, Славянске и Краматорске.

Ранее сообщалось, что в городе Запорожье морги переполнены телами националистов и наёмников киевского режима.