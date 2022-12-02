В ночь на 3 декабря в городе Запорожье гремят мощные взрывы.
По вражеским объектам наносятся удары, сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.
"В эти минуты привычная бавовна в Запорожье — объекты укровермахта принимают удары ВКС России", — пишет в Telegram-канале военкор.
Также взрывы в Никополе, Славянске и Краматорске.
Ранее сообщалось, что в городе Запорожье морги переполнены телами националистов и наёмников киевского режима.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.