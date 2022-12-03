Точными ударами группа российских самоходных артиллерийских орудий "Акация" уничтожила позиции украинских националистов на Запорожском направлении.
Местоположение позиций ВСУ наблюдали с квадрокоптера.
"Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчётами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена…", — передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Поставленная задача была выполнена точно и слаженно. Сколько единиц украинской техники и артиллерии выжгли российские "Акации", не уточняется.
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