"Акация" ВС РФ выжгла позиции ВСУ на Запорожском направлении

Точными ударами группа российских самоходных артиллерийских орудий "Акация" уничтожила позиции украинских националистов на Запорожском направлении.

Местоположение позиций ВСУ наблюдали с квадрокоптера.

"Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчётами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена…", — передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Поставленная задача была выполнена точно и слаженно. Сколько единиц украинской техники и артиллерии выжгли российские "Акации", не уточняется.