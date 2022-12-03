Лишив украинских националистов коммуникаций, по которым к ВСУ поступает оружие и личный состав в Артёмовском и Авдеевском направлениях, ВС РФ поставит боевиков перед выбором: либо сдать позиции, либо умереть, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
По его словам, то же самое необходимо сделать и по направлению Славянска.
"Принципиально важным является нарушение коммуникаций Артемовска и Славянска, что позволит нам поставить противника перед выбором — либо уйти, либо умереть. Помимо этого, я считаю, очень важным для нас является освобождение города Марьинки", — пояснил Евсеев "Украине.ру".
Кроме того, эксперт считает, что принципиально важно освободить и Угледарское направление, что расширит возможность для манёвра российской армии.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.