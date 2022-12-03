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Евсеев: отсечение коммуникаций в Артёмовске и Авдеевке даст ВСУ выбор

Силовые структуры

Лишив украинских националистов коммуникаций, по которым к ВСУ поступает оружие и личный состав в Артёмовском и Авдеевском направлениях, ВС РФ поставит боевиков перед выбором: либо сдать позиции, либо умереть, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, то же самое необходимо сделать и по направлению Славянска.

"Принципиально важным является нарушение коммуникаций Артемовска и Славянска, что позволит нам поставить противника перед выбором — либо уйти, либо умереть. Помимо этого, я считаю, очень важным для нас является освобождение города Марьинки", — пояснил Евсеев "Украине.ру".

Кроме того, эксперт считает, что принципиально важно освободить и Угледарское направление, что расширит возможность для манёвра российской армии.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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