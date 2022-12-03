МО РФ: капитан Пермяков уничтожил подразделение ВСУ, заманив боевиков в ловушку

В Министерство обороны РФ рассказали о подвиге капитана Павла Пермякова, чья находчивость и своевременные действия позволили уничтожить целое подразделение украинских националистов.

Группа бойцов ВС РФ под командованием Пермякова проводила инженерную разведку перед проходом колонн российской военной техники. Во время выполнения задачи они обнаружили подразделение боевиков, которое устанавливало мины на направлении вероятной атаки.

Командир инженерной роты навязал националистам бой, пока его подчинённые организовывали минную ловушку на занятом рубеже, а после приказал солдатам отступить.

"Противник перешел в наступление, угодил в заготовленную минную ловушку и был уничтожен", — сообщили в военном ведомстве.

Своими профессиональными действиями капитан Пермяков обеспечил беспрепятственное продвижение войск и успешно выполнил боевую задачу, сохранив личный состав, добавили в МО РФ.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что в рядах ВСУ началось массовое дезертирство после слов главы Еврокомиссии о гигантских потерях в украинской армии.