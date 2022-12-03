Псковские десантники в зоне СВО обзавелись шевронами с портретом Лаврова

Солдаты 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Псковской области, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции (СВО), заявили, что обзавелись шевронами с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Фотографию шеврона на рукаве одного из военнослужащих опубликовали в социальной сети 76-й дивизии. Кроме портрета главы МИД РФ на знаке отличия вышита надпись:

"Есть такая работа — с дебилами разговаривать".