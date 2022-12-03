Солдаты 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Псковской области, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции (СВО), заявили, что обзавелись шевронами с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Фотографию шеврона на рукаве одного из военнослужащих опубликовали в социальной сети 76-й дивизии. Кроме портрета главы МИД РФ на знаке отличия вышита надпись:
"Есть такая работа — с дебилами разговаривать".
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В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.