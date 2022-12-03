Пленные 25-ой бригады ВСУ заявили, что им угрожали расстрелом за уход с позиций

Люди без военного опыта были мобилизованы киевским режимом и отправлены на обучение в Великобританию. Затем командование ВСУ бросило всю 25-ю бригаду на передовой без оружия. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

"Вывезли автобусом на Польшу, потом в аэропорт. Курс длился 21 день. Штурмы дурацкие, дали пострелять из их винтовок холостыми патронами", — рассказали украинские солдаты.

Один из военнослужащих отметил, что решение сдаться в плен российской армии было принято сразу всей группой. Солдаты ВС РФ накормили их и дали воды, а раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Отношение командования ВСУ пленные назвали "жестью".

"Не медиков никого не было, очень много "трёхсотых". Обещали ротацию, но мы были как бомжи в окопе. Там стоят пулемёты, если бы мы вернулись назад, то нас бы расстреляли. Были такие моменты, что воду пили из лужи. Мы сотнями каждый день гибли", — рассказали солдаты.