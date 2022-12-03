Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о проблемах покупки и доставки обмундирования военнослужащим ВС РФ.
Кашеварова объяснила, что после проведения частичной мобилизации в России остро встал вопрос снабжения армии.
"Не хватало формы, зимних костюмов", — написала журналистка в своём микроблоге.
Она отметила, что в России стали открываться производства, чтобы помочь военнослужащим. Форму для фронта, по её словам, шьют женщины-волонтёры.
Кашеварова по пунктам перечислила проблемы, связанные с обеспечением всем необходимым солдат ВС РФ:
Ранее Анастасия Кашеварова объяснила, как можно отомстить Украине за удар по железнодорожной инфраструктуре у границы с Ростовской областью.
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