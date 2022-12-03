Кашеварова о трудностях снабжения ВС РФ: чтобы не продали и не растащили

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о проблемах покупки и доставки обмундирования военнослужащим ВС РФ.

Кашеварова объяснила, что после проведения частичной мобилизации в России остро встал вопрос снабжения армии.

"Не хватало формы, зимних костюмов", — написала журналистка в своём микроблоге.

Она отметила, что в России стали открываться производства, чтобы помочь военнослужащим. Форму для фронта, по её словам, шьют женщины-волонтёры.

Кашеварова по пунктам перечислила проблемы, связанные с обеспечением всем необходимым солдат ВС РФ:

Ряд материалов необходимых для обмундирования продаются только на черном рынке.

Перекупы завышают цены в десятки раз.

Доставка на фронт — тоже проблема. Логистика не налажена, чтобы помощь доходила до всех, а не была перепродана или растащена в центре Донецка.

Ранее Анастасия Кашеварова объяснила, как можно отомстить Украине за удар по железнодорожной инфраструктуре у границы с Ростовской областью.