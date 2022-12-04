В субботу 3 декабря украинские боевики пытались прорвать позиции батальона "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР в окрестностях Песок, рассказал военкор RT Андрей Филатов.
Командование ВСУ решило воспользоваться временным отсутствием в небе российских самолётов разведчиков А-50У и истребителей Су-35С, пояснил он.
"На прорыв отправили звено из трёх многоцелевых ударных вертолётов Ми-24ПУ и механизированную колонну в составе двух Т-64БВ, "Шилки" и БМП-2", — добавил репортёр.
"Сомалйцы" организовали неприятелю "горячую встречу" с помощью противотанковых ракет. Украинский бронетранспортёр сразу сгорел, что вынудило остальную технику бежать с поля боя.
Ранее Минобороны РФ показало, как реактивные системы "Торнадо-Г" выжигают позиции националистов на передовой.
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