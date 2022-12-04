Мотопехота ВСУ пыталась прорваться через "самолийцев", но бежала с поля боя

В субботу 3 декабря украинские боевики пытались прорвать позиции батальона "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР в окрестностях Песок, рассказал военкор RT Андрей Филатов.

Командование ВСУ решило воспользоваться временным отсутствием в небе российских самолётов разведчиков А-50У и истребителей Су-35С, пояснил он.

"На прорыв отправили звено из трёх многоцелевых ударных вертолётов Ми-24ПУ и механизированную колонну в составе двух Т-64БВ, "Шилки" и БМП-2", — добавил репортёр.

"Сомалйцы" организовали неприятелю "горячую встречу" с помощью противотанковых ракет. Украинский бронетранспортёр сразу сгорел, что вынудило остальную технику бежать с поля боя.

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