Российское Министерство обороны показало кадры боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" в зоне спецоперации.
Как сообщили в оборонном ведомстве, бойцы Южного военного округа 122-миллиметровыми реактивными снарядами буквально выжигают штабы и укрепления украинских националистов. Ракеты успешно поражают живую силу противника, позиции артиллерии и минометов, колонны тяжёлой техники.
Корректировать огонь РСЗО "Торнадо-Г" помогают операторы разведывательных беспилотников, что значительно повышает эффективность выполнения боевых задач.
Накануне американские эксперты пришли к выводу, что президент России решил сменить стратегию СВО с наступлением холодов.
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