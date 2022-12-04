Российские бойцы выжгли позиции националистов реактивными системами "Торнадо-Г"

Российское Министерство обороны показало кадры боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" в зоне спецоперации.

Как сообщили в оборонном ведомстве, бойцы Южного военного округа 122-миллиметровыми реактивными снарядами буквально выжигают штабы и укрепления украинских националистов. Ракеты успешно поражают живую силу противника, позиции артиллерии и минометов, колонны тяжёлой техники.

Корректировать огонь РСЗО "Торнадо-Г" помогают операторы разведывательных беспилотников, что значительно повышает эффективность выполнения боевых задач.

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