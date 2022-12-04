Разведка ЛНР: в войсках РФ повысилось взаимодействие, что позволяет идти вперёд

В российских подразделениях возрос уровень взаимодействия, это позволяет бойцам продолжать движение вперёд, сообщил разведчик спецназа Западного военного округа, находящийся в населённом пункте Новосёловское Луганской Народной Республики.

В интервью РИА Новости он отметил, что благодаря грамотной тактике и контактам между всеми подразделениями удалось добиться максимального результата. По его словам, в районе Новосёловского переломный момент был зафиксирован около двух с половиной недель назад.

"Когда мы здесь заварили общее дело и начали работать для одной цели, только тогда пошло продвижение", — указал собеседник агентства.

Он также добавил, что на этом направлении идёт эффективная совместная деятельность разведчиков, пехоты и танкистов. Как пояснил представитель спецназа, все российские солдаты помогают друг другу, участвуя в боях как единое целое. Данная тактика обеспечивает уверенное продвижение подразделений, заключил военнослужащий.