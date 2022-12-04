Российские вооружённые силы продолжают штурмовать Артёмовск, но киевский режим хочет удержать важный укрепрайон любой ценой, не считаясь с потерями ВСУ.
Судя по интервью украинских националистов в западной прессе, для боевиков складывается поистине катастрофическая ситуация.
"Трупы уже никто не считает, раненых везут с фронта сотнями", — цитирует пост украинского солдата в соцсети издание "Русская весна".
Репортёры иностранных информагентств публикуют кадры из Артёмовска, которые только подтверждают тяжелое положение ВСУ.
Ранее иностранные эксперты пришли к выводу, что российский президент сменил стратегию СВО, взяв зиму в союзники.
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В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.