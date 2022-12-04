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Западня для ВСУ в Артёмовске: убитых никто не считает, раненых везут сотнями

Силовые структуры

Российские вооружённые силы продолжают штурмовать Артёмовск, но киевский режим хочет удержать важный укрепрайон любой ценой, не считаясь с потерями ВСУ.

Судя по интервью украинских националистов в западной прессе, для боевиков складывается поистине катастрофическая ситуация.

"Трупы уже никто не считает, раненых везут с фронта сотнями", — цитирует пост украинского солдата в соцсети издание "Русская весна".

Репортёры иностранных информагентств публикуют кадры из Артёмовска, которые только подтверждают тяжелое положение ВСУ.

Ранее иностранные эксперты пришли к выводу, что российский президент сменил стратегию СВО, взяв зиму в союзники.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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