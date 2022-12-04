Западня для ВСУ в Артёмовске: убитых никто не считает, раненых везут сотнями

Российские вооружённые силы продолжают штурмовать Артёмовск, но киевский режим хочет удержать важный укрепрайон любой ценой, не считаясь с потерями ВСУ.

Судя по интервью украинских националистов в западной прессе, для боевиков складывается поистине катастрофическая ситуация.

"Трупы уже никто не считает, раненых везут с фронта сотнями", — цитирует пост украинского солдата в соцсети издание "Русская весна".

Репортёры иностранных информагентств публикуют кадры из Артёмовска, которые только подтверждают тяжелое положение ВСУ.

Ранее иностранные эксперты пришли к выводу, что российский президент сменил стратегию СВО, взяв зиму в союзники.