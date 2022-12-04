Группа грузинских наёмников попала в окружение под Бахмутом: командир ранен

По Бахмутом (Артёмовском) попала в окружение группа наёмников из Грузии, воюющих на стороне Украины, несколько человек ранены, включая командира. Об этом рассказал один из боевиков в интервью грузинскому телеканалу.

Он заявил, что ситуация в Бахмуте очень сложная, заметив, что командир ранен, а остальные наёмники вместе с бойцами вооружённых сил Украины (ВСУ) окружены, пообещав обязательно их вытащить.

"Идёт борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших", — сказал грузинский наёмник.

Ранее появилась информация о гибели сразу пятерых боевиков из Грузии под Бахмутом.