В Часовом Яре спешно окапываются прибывшие из-под Херсона части ВСУ

В Часовом Яре спешно окапываются и создают укрепрайон прибывшие из-под Херсона боевики ВСУ.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Вероятно, "пожарная команда", которая должна спасти артёмовскую группировку ВСУ от катастрофы", — пишет в аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что в Артёмовске после подкрепления кураторами из США националисты киевского режима несут ещё большие потери, чем несли бандеровцы до их приезда.