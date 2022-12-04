В Часовом Яре спешно окапываются и создают укрепрайон прибывшие из-под Херсона боевики ВСУ.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Вероятно, "пожарная команда", которая должна спасти артёмовскую группировку ВСУ от катастрофы", — пишет в аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что в Артёмовске после подкрепления кураторами из США националисты киевского режима несут ещё большие потери, чем несли бандеровцы до их приезда.
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