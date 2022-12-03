В Артёмовске после подкрепления кураторами из США Киев несёт ещё большие потери

В Артёмовске после подкрепления кураторами США украинские войска стали нести ещё большие потери.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Пафосные американские офицеры из частной военной компании прибыли исправлять положение бандеровцев под Артёмовском, но что-то пошло явно не так.

"Благодаря руководству заокеанских хозяев-партнёров, украинские части начали нести ещё большие потери. Тому виной — неверная оценка боевых возможностей подразделений ВСУ и низкий уровень выучки в условиях современной войны", — отметил ведущий Первого канала.