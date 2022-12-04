Армия России забрала "серую зону" под Кременной

В результате недавних боевых действий вдоль линии обороны Кременная — Сватово боевики ВСУ смогли достичь локального успеха.

Об этом сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова — Wargonzo.

Однако формирования армии России, в числе которых были и добровольческое подразделение из БАРС-13 Русский Легион, не просто откинули бандеровцев обратно, но и сумели улучшить собственные позиции. Русские бойцы продвинулись вперёд и заняли те территории, которые ещё пару дней назад были "серой зоной".

Военкоры побывали на линии боевого столкновения в районе Кременного леса и Червонопоповки, где они смогли не только снять эксклюзивные кадры стрелковых боёв на этом участке фронта, но и подготовили большой специальный репортаж для Первого канала, сообщает портал.

Совсем скоро военкор обещает подробности о тактическом продвижении ВС РФ на направлении Кременная — Сватово.