Зеленский возлагает большие надежды на 90 дней зимы: приближает нас к победе

Владимир Зеленский признал, что наступившая зима будет для Украины сложной.

Президент Украины призвал воспринимать каждый из 90 зимних дней не как испытание, а как время, приближающее ВСУ к победе.

"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать всё, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять этой зимой — это отстоять всё, — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении к нации.

Он отметил, что Украина должна превратиться в один большой "пункт несокрушимости".

Ранее Владимир Зеленский перечислил точки на фронтах, где ВСУ борются с наибольшими потерями.