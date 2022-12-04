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Зеленский возлагает большие надежды на 90 дней зимы: приближает нас к победе

Силовые структуры

Владимир Зеленский признал, что наступившая зима будет для Украины сложной.

Президент Украины призвал воспринимать каждый из 90 зимних дней не как испытание, а как время, приближающее ВСУ к победе.

"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать всё, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять этой зимой — это отстоять всё, — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении к нации.

Он отметил, что Украина должна превратиться в один большой "пункт несокрушимости".

Ранее Владимир Зеленский перечислил точки на фронтах, где ВСУ борются с наибольшими потерями.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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