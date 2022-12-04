Владимир Зеленский признал, что наступившая зима будет для Украины сложной.
Президент Украины призвал воспринимать каждый из 90 зимних дней не как испытание, а как время, приближающее ВСУ к победе.
"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать всё, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять этой зимой — это отстоять всё, — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении к нации.
Он отметил, что Украина должна превратиться в один большой "пункт несокрушимости".
Ранее Владимир Зеленский перечислил точки на фронтах, где ВСУ борются с наибольшими потерями.
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Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.