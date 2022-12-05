Министр обороны Литвы заявил о планах передать ВСУ артиллерийские снаряды

Вильнюс предоставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) 155-миллиметровые артиллерийские снаряды образца НАТО, следует из заявления руководителя Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

В своих соцсетях он отметил, что литовские власти продолжают поддерживать Киев.

"Литва отправит снаряды калибра 155 миллиметров для артиллерии Украины", — подтвердил министр.

Ранее Анушаускас сообщил о реализованных поставках отремонтированных самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для украинской армии.

В середине ноября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис проинформировал, что европейские страны будут поддерживать ВСУ до тех пор, пока российская сторона не примет условия Киева по урегулированию конфликта. Он призвал Запад не прекращать поставки оружия Украине.