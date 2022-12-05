На маслозаводе в Запорожье обнаружена пыточная комната военных ВСУ

На одном из маслозаводов в Запорожье, освобождённых от ВСУ, была найдена комната, в которой находился электрический стул. Данное помещение является пыточной камерой. Кадры с места событий опубликовал военный эксперт Борис Рожин.

Комната была заперта плотной металлической дверью. После её вскрытия обнаружены конструкции в виде стула и стола с хомутами, подходящими по диаметру рук и ног. На верхней части спинки сиденья расположен герб Украины в виде трезубца.

Стены комнаты, на которых имеются следы крови, а также выведенные провода говорят о том, что здесь происходили пытки. В здании рядом найдены похожие хомуты, инструменты, составные части стула. Предполагается, что здесь изготавливали всё необходимое для пыточной камеры.

Местные жители отказались комментировать происходящее на территории завода.

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