Марочко: морозы позволили ВСУ атаковать позиции ВС РФ с новых направлений

Командование НАТО изучало возможности ВСУ для наступления на фоне морозов. Они дают армии противника возможности для атаки позиций Вооружённых сил России.

Стабильно минусовая температура на протяжении трёх суток позволила украинской армии использовать в наступательных действиях тяжёлую бронетехнику. Об этом проинформировал в понедельник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

Также эксперт сообщил, что для украинских военнослужащих открылись новые направления для атак войск ВС РФ, которые ранее были невозможны из-за распутицы.