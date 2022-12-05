Командование НАТО изучало возможности ВСУ для наступления на фоне морозов. Они дают армии противника возможности для атаки позиций Вооружённых сил России.
Стабильно минусовая температура на протяжении трёх суток позволила украинской армии использовать в наступательных действиях тяжёлую бронетехнику. Об этом проинформировал в понедельник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.
Также эксперт сообщил, что для украинских военнослужащих открылись новые направления для атак войск ВС РФ, которые ранее были невозможны из-за распутицы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.