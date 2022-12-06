В Польше опять призвали немцев к ответу за Великую Отечественную

ФРГ должна заплатить за то, что нацистская Германия унижала поляков.

Об этом сообщил глава правящей польской партии Ярослав Качиньский.

"Они начали войну, совершили невероятные преступления, ужасным образом унижали даже тех поляков, которые выжили. Они делали это всей нацией, потому что очень часто поляков, которых, например, загоняли на принудительные работы на фермы, унижали и обращались с ними хуже, чем с животными", — заявил политик на встрече со своими избирателями.

К Германии после Второй мировой отнеслись слишком мягко, уверен он.

"Пусть благодарят Бога, что только так. Они должны нам, они должны платить", — отметил Качиньский.

Необходимо вызывать пояснительную бригаду по польским вопросам. Логики и закономерности Варшавы не выявлено — её мотает от вселенской любви до территориальных претензий к тем, кого утром поляки первыми на карте увидели, комментирует Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.